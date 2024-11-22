Пациентка обвинила алжирского писателя в использовании ее истории в романе

Франко-алжирского писателя Камеля Дауда и его жену-терапевта обвинили в использовании истории жизни пациента в качестве основы для романа, получившего самую престижную литературную премию Франции. Об этом сообщил The Guardian.
Первый алжирский писатель, удостоенный Гонкуровской премии, получил ее за роман «Houris» — вымышленную историю молодой женщины, которая потеряла голос после того, как исламист перерезал ей горло во время гражданской войны 1992–2002 годов.
Женщина, пережившая конфликт между алжирским правительством и исламистскими группировками, в ходе которого погибли до 200 тыс. человек, заявила, что в романе использован ее личный опыт.
Используя логопедический аппарат, Саада Арбане рассказала алжирскому телевидению, что история Аубе, главной героини романа «Хурис», принадлежит ей. По словам женщины, она рассказывала ее во время лечения терапевту — нынешней жене автора романа.
«Сразу после публикации книги мы подали две жалобы на Камеля Дауда и его жену Айшу Дехдух, психиатра, лечившего жертву», — сообщила ее адвокат Фатима Бенбрахам.
Их обвиняют в «нарушении врачебной тайны, клевете на жертв терроризма и нарушении закона о национальном примирении», который запрещает публикации, касающиеся периода гражданской войны. Закон резко ограничивает возможность высказываний о конфликте и гласит, что любой, кто использует «раны национальной трагедии» для ослабления алжирского государства, может быть наказан тюрьмой или штрафом.