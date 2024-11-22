Пациентка обвинила алжирского писателя в использовании ее истории в романе

Франко-алжирского писателя Камеля Дауда и его жену-терапевта обвинили в использовании истории жизни пациента в качестве основы для романа, получившего самую престижную литературную премию Франции. Об этом сообщил The Guardian.

Первый алжирский писатель, удостоенный Гонкуровской премии, получил ее за роман «Houris» — вымышленную историю молодой женщины, которая потеряла голос после того, как исламист перерезал ей горло во время гражданской войны 1992–2002 годов.