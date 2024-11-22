«Предложение, от которого нельзя отказаться»: на Сицилии бизнесмену подкинули голову лошади

На участке сицилийского бизнесмена обнаружили отрубленную голову лошади. По мнению местных властей, это может быть тактикой запугивания со стороны мафии в стиле легендарной сцены из «Крестного отца», пишет The Guardian.

Голова животного была оставлена на сиденье экскаватора, принадлежащего мужчине, строительному подрядчику в Альтофонте, недалеко от сицилийской столицы Палермо. На месте также были найдены останки беременной коровы и ее теленка.

Бизнесмен, которого хорошо знают в городе, сообщил о случившемся в полицию и рассказал, что ранее получал угрозы. Полиция считает, что он мог стать мишенью для мафии из‑за того, что отказался платить деньги за защиту или выполнять другие требования бандитов.

Инцидент перекликается с моментом из фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1972 года, когда продюсер просыпается и обнаруживает в своей постели отрубленную голову породистой лошади.

Анджела де Лука, мэр города Альтофонте, сказала, что общество было глубоко потрясено. «Я окаменела, я не могу понять такого варварства. Этот акт, кажется, возвращает нас в Средневековье, с его неприемлемыми методами», — сказала она. Новость вызвала бурю протестов на острове, где за последние месяцы более 20 боссов мафии были освобождены из тюрем после отбывания наказания.