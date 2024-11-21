Сэмюэль Л. Джексон намерен сняться в секретном фильме Джея Джея Абрамса

В данный момент артист ведет переговоры об участии в проекте создателя «Остаться в живых». Уже известно, что в нем появятся Глен Пауэлл («Кто угодно, но не ты»), Дженна Ортега («Уэнсдэй») и Эмма Маки («Эмили»).

Абрамс сам написал сценарий картины. О чем она будет, пока держится в тайне. В СМИ некоторое время назад распространялись слухи, что сюжет будет связан с путешествиями во времени, однако сейчас эту информацию называют неверной.