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Самая высокая и самая низкая женщины в мире встретились в Лондоне на чаепитии

Сегодня в 01:27
Фото: guinnessworldrecords

Самая высокая и самая низкая женщины в мире встретились в Лондоне на праздновании 70-летнего юбилея Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщил Euronews.

27-летняя веб-разработчица Румейса Гелги из Турции выпила чай вместе с 30-летней индийской актрисой Джоти Амджи. Рост Гелги составляет 2 метра 15,16 сантиметра, в то время как рост Амге — лишь 62,8 сантиметра.

Несмотря на разницу в росте, девушки поладили. Они признались, что у них есть кое‑что общее. Обе рекордсменки интересуются макияжем, любят ухаживать за собой и делать маникюр.

«Я привыкла смотреть вверх и видеть людей выше меня, но сегодня я была так счастлива взглянуть вверх и увидеть самую высокую женщину в мире. Я рада, что встретила Румейсу, она такая добродушная, и мне было очень комфортно с ней разговаривать», — поделилась Амджи.

Гелги добавила, что надеется вдохновить людей, отличающихся от других, не бояться проявлять себя. «Я хочу, чтобы люди увидели, что быть другим — это нормально», — подчеркнула она.

Джоти Амджи стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса в день своего 18-летия. В 2014 году она снялась в четвертом сезоне сериала «Американская история ужасов», где сыграла роль Ма Петит.

Румейса Гелги вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая женщина в мире в 2021 году. У девушки диагностировали редкое генетическое заболевание — синдром Уивера. Гелги — первая жительница Турции с этим диагнозом.

Интересно, что самый высокий мужчина в мире — также уроженец Турции. Его зовут Султан Кесен, и его рост составляет 2 метра 46,5 сантиметра. Самый низкий мужчина в мире — иранец Афшин Эсмаил Гадерзаде, чей рост — 65,24 см.

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