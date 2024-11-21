В Лаосе пять туристов скончались после коктейлей с метанолом

В Лаосе пять туристов погибли после употребления коктейлей, в которые был добавлен смертельно опасный метанол. Об этом сообщил Daily Mail.

Трагедия произошла в хостеле Nana Backpacker в курортном городе Ванг-Вьенг. Ее жертвами стали 28-летняя британка Симона Уайт, 19-летняя австралийка Бьянка Джонс, две 20-летние девушки из Дании и 56-летний мужчина из США.

По меньшей мере семь человек попали в больницу, в том числе 19-летняя одноклассница погибшей гражданки Австралии. Она находится в критическом состоянии и подключена к системе жизнеобеспечения.

Бетани Кларк, подруга скончавшейся Симоны Уайт, написала в фейсбуке* предостережение для других туристов. Она призвала их избегать местных спиртных напитков.

«Наша группа остановилась в Ванг-Вьенге, и мы выпили бесплатные шоты, предложенные одним из баров. Просто избегайте их, они не стоят того. Шесть из нас, кто пили в одном месте, сейчас в больнице с отравлением метанолом», — поделилась она.

Менеджер хостела заявил, что туристы не могли отравиться алкоголем в его баре, поскольку он купил его у сертифицированного дистрибутора. Он подчеркнул, что шоты пили примерно 100 гостей — и от них не было жалоб.