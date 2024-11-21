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Боб Дилан назвал смешной историю о том, что он якобы запретил танцовщицам смотреть в его глаза

Вчера в 23:15
Фото: Steve Kagan/Getty Images

Боб Дилан ответил на заявления бывшей танцовщицы, которая рассказала, что музыкант якобы велел передать ей и ее коллегам, что смотреть в его глаза запрещено. Артист назвал эти заявления смешными.

Пользовательница X по имени Шерил Генри утверждала, что была одной из танцовщиц на выступлении Дилана на церемонии вручения премии «Грэмми» в Нью-Йорке в 1991 году. Когда участники подтанцовки «шли гуськом, чтобы выйти за кулисы», на их пути была гримерка музыканта, где тот «стоял в черном халате с капюшоном, похожем на тот, что раньше носили боксеры». В тот момент Дилан якобы сказал Генри, чтобы она «не смела стричь свои длинные рыжие волосы до завтрашнего вечера».

Когда Генри добралась до выхода, ей велели не возвращаться, рассказала она Дилану. «Надин (которая всем управляла) сказала нам всем не смотреть вам в глаза! Думаю, я украдкой взглянула на вас, когда проходила мимо!», — написала женщина.

Дилан ответил на ее посты. «Просто хочу, чтобы вы знали, что я никогда никому не говорил не смотреть мне в глаза. Это просто смешно. И в следующий раз, когда увидите меня, пожалуйста, смотрите мне прямо в глаза», — написал музыкант.

25 декабря состоится премьера байопика «Совершенный незнакомец» о Бобе Дилана. Главную роль сыграл Тимоти Шаламе. Актер рассказал, что научился исполнять 30 песен музыканта.

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