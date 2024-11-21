Рэпер Гуф снимет фильм о себе после выхода из рехаба и отправится в прощальный тур

Российский рэпер Гуф снимет фильм о себе после выхода из реабилитационного центра, а также организует прощальный гастрольный тур. Об этом в интервью Антону Карпову рассказала сестра музыканта и его директор Ольга Долматова.

Она поделилась, что Гуф планирует выступить в 12 городах. Среди них могут быть как российские города, так и зарубежные. Концерты будут «очень красивыми и качественными», пообещала Долматова.

«Он останется как артист, но на корпоративах, на частных каких‑то мероприятиях. Это никуда не денешь. Но ездить по России, по городам и странам с концертами — это нет», — сказала она.

Долматова подчеркнула, что у нее и брата «большие планы». «Мы с ним это обсуждаем, тоже как часть терапии», — отметила она. По словам директора Гуфа, он может записать через несколько лет новый альбом.

В данный момент 45-летний рэпер находится в реабилитационном центре. Там он оказался после участия в потасовке в Подмосковье в октябре и задержания. 21 ноября Гуф покинул рехаб, чтобы дать концерт.

Долматова рассказала, что Гуф «с каждым днем становится лучше и лучше». По ее словам, СМИ распространяют дезинформацию о его состоянии и поступках в клинике. Она же получает информацию о лечении брата ежедневно от медиков.