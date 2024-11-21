Режиссер «Точки кипения» Филип Барантини снимет фильм «Энола Холмс 3»

Британский актер и режиссер Филип Барантини, известный по фильму «Точка кипения», снимет картину «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун. Об этом сообщил Deadline.

По информации издания, сделки с кинематографистом и актрисой еще не заключены, но они будут подписаны в ближайшее время. Продюсерами ленты выступят Мэри Парент, Али Мендес, Алекс Гарсия, Милли Бобби Браун и Бобби Браун.

Каким будет сюжет будущего фильма, пока держится в секрете. Предыдущие части франшизы, основанной на книгах Нэнси Спрингер, рассказывали, как младшая сестра Шерлока Холмса разгадывает тайны по всему Лондону.

Инсайдеры утверждают, что новая картина будет немного мрачнее предыдущих, а героиня предстанет более взрослой. Тональность фильма источники сравнили с той, что продемонстрировал Альфонсо Куарон в ленте «Гарри Поттер и узник Азкабана».