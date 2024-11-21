Церковь в Швеции запустила аватар Иисуса на базе ИИ

Старейшая церковь шведского города Люцерн запустила искусственный интеллект, который общается с прихожанами от имени Иисуса Христа на более чем 100 языках мира. Инсталляция получила название «Deus in Machina», сообщает The Guardian.

«Deus in Machina» запустили в августе в рамках сотрудничества с местной университетской лабораторией, которая исследовала иммерсивную реальность. Церковь установила компьютер и кабели в исповедальне, а самому ИИ дали изучить религиозные тексты. Во время посещения прихожане видят перед собой изображение Иисуса на решетчатом экране. ИИ отвечает им в режиме реального времени сгенерированными фразами.

Прихожанам рекомендовали не раскрывать никакую личную информацию и потребовали подтверждение, что они знали о взаимодействии с ИИ-аватаром на свой страх и риск. За два месяца эксперимента более 1000 человек, включая мусульман и туристов из таких далеких стран, как Китай и Вьетнам, пообщались с ним.

«Мы хотели увидеть и понять, как люди реагируют на Иисуса с искусственным интеллектом. О чем они будут с ним говорить? Будет ли им интересно с ним поговорить? Мы, вероятно, пионеры. <…> Мы обсуждали, какой это будет аватар — богослов, простой человек или святой? Но потом мы поняли, что лучшей фигурой будет сам Иисус», — сказал теолог церкви в Люцерне Марко Шмид.

По его словам, две трети из 230 отзывов оценивают общение с аватаром Иисуса как «духовный опыт». Шмиду «это показалось удивительным», поэтому он расценил это как «религиозно позитивный момент».

Однако некоторые отзывы оказались негативными. Их авторы признались, что не смогли разговаривать с машиной. Местный репортер, который опробовал технологию, назвал некоторые ответы аватара «банальными, повторяющимися и источающими мудрость, напоминающую клише».

«У меня сложилось впечатление, что иногда он [аватар] был действительно очень хорош, и люди были невероятно счастливы, удивлены и вдохновлены. А потом случались моменты, когда он был каким‑то не таким уж хорошим, возможно, более поверхностным», — поделился Шмид.

Некоторые католические священники протестовали против использования исповедальни, а протестантские, по-видимому, были возмущены таким использованием образов в инсталляции, рассказал Шмид. Однако главным опасением церкви были сгенерированные ответы, которые могут нарушать закон или давать советы, противоречащие учениям. Из‑за этого перед открытием провели тесты на 30 людях.

Однако дальше эксперимента дело не пойдет: «Deus in Machina» — временная инсталляция. Шмид пояснил, что это «слишком большая ответственность». «Это действительно простой и доступный инструмент, с помощью которого можно говорить о религии, о христианстве, о христианской вере», — считает он.