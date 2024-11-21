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Себастиан Стэн заявил, что голливудские звезды боятся Трампа

Сегодня в 22:15
Фото: Film i Väst

Себастиан Стэн, сыгравший Дональда Трампа в байопике «Ученик», заявил, что другие актеры в Голливуде слишком «боятся» избранного президента, чтобы продвигать фильм в прессе вместе с ним, пишет The Guardian.

Стэн признался, что ему не удалось найти ни одного коллегу, который согласился бы выступить вместе с ним в серии «Актеры об актерах» Variety, в которой ключевые претенденты на награды задают друг другу вопросы.

Во время недавнего обсуждения фильма в Лос-Анджелесе вместе с режиссером Али Аббаси Стэн сказал: «Я не смог найти другого актера, который согласился бы сняться со мной, потому что они слишком боялись приходить и говорить об этом фильме. Так что я не смог».

Его слова подтвердил главный редактор Variety Рамин Сетуде. «То, что сказал Себастьян, — правда. Мы пригласили его принять участие в „Актерах на актерах“, крупнейшей франшизе сезона наград, но другие актеры не захотели работать с ним в паре, потому что не хотели говорить о Дональде Трампе», — подтвердил он.

Стэн считает, что такая реакция — зловещее предзнаменование того, как киноиндустрия будет взаимодействовать с Трампом после его прихода к власти в январе следующего года.

«Именно в этот момент мы теряем контроль над ситуацией. Потому что если нам действительно начнет быть страшно или дискомфортно об этом говорить, тогда у нас действительно возникнут проблемы», — добавил актер.

Трамп назвал байопик, в котором есть сцена, где он насилует свою бывшую жену Ивану, «дешевой, клеветнической и политически отвратительной топорной работой», добавив, что он «фальшивый и бездарный», и особо попеняв режиссеру и сценаристу.

«Так грустно, что человеческим отбросам, таким как люди, вовлеченные в это, надеюсь, неудачное предприятие, позволено говорить и делать все, что они хотят, чтобы навредить политическому движению, которое намного больше, чем каждый из нас. MAGA2024!», — написал победитель президентских выборов на странице в соцсети Truth Social.

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