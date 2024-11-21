Ученые обнаружили, что у неандертальцев было абстрактное мышление

Ученые из Университета Бургоса, Университета Малаги и испанского Национального исследовательского центра эволюции человека (CENIEH) нашли доказательства того, что у неандертальцев было абстрактное мышление. Об этом они написали в исследовании, опубликованном MDPI.
Исследователи рассказали, что в жилищах неандертальцев неоднократно находили предметы, не имеющие утилитарной ценности. Из этого ученые сделали вывод, что древние люди могли собирать камни и окаменелости из эстетических соображений.
В пещере Прадо-Варгас специалисты обнаружили 15 окаменелостей, на которых нет никаких следов использования в качестве инструментов. Эти предметы, вероятно, коллекционировались неандертальцами.
Их наличие в пещере «позволяет предположить, что собирательская деятельность и связанное с ней абстрактное мышление присутствовали у неандертальцев еще до появления современных людей», подчеркнули исследователи.
Ранее ученые уже выяснили, что неандертальцы жили сплоченными социальными группами, заботились о больных и пожилых сородичах, а также хоронили умерших. Тем не менее, наука продолжает спорить о способностях неандертальцев.
Историки считают, что они использовали различные находки в качестве контейнеров для пигментов, личных украшений и музыкальных инструментов. Кристаллы, минералы и окаменелости могли привлекать их своей красотой.
Ученые выдвинули несколько гипотез, как именно неандертальцы из пещеры Прадо-Варгас использовали эти предметы и почему собирали их. С их помощью они могли хранить память о предках, украшать жилище, делать подарки членам своей или другой групп. Их также могли коллекционировать дети.
«Это указывает на то, что неандертальцы имели психологически и поведенческие характеристики, схожие с характеристиками нашего вида, для которого собирательство является обычной и сложной практикой, мотивированной многочисленными материальными и нематериальными причинами, включая конкуренцию, сотрудничество, символизм, эгоизм, бескорыстие, чувство преемственности, маркетинг или зависимость», — заключили специалисты.