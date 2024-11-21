Ученые обнаружили, что у неандертальцев было абстрактное мышление

Ученые из Университета Бургоса, Университета Малаги и испанского Национального исследовательского центра эволюции человека (CENIEH) нашли доказательства того, что у неандертальцев было абстрактное мышление. Об этом они написали в исследовании, опубликованном MDPI.

Исследователи рассказали, что в жилищах неандертальцев неоднократно находили предметы, не имеющие утилитарной ценности. Из этого ученые сделали вывод, что древние люди могли собирать камни и окаменелости из эстетических соображений.

В пещере Прадо-Варгас специалисты обнаружили 15 окаменелостей, на которых нет никаких следов использования в качестве инструментов. Эти предметы, вероятно, коллекционировались неандертальцами.

Их наличие в пещере «позволяет предположить, что собирательская деятельность и связанное с ней абстрактное мышление присутствовали у неандертальцев еще до появления современных людей», подчеркнули исследователи.

Ранее ученые уже выяснили, что неандертальцы жили сплоченными социальными группами, заботились о больных и пожилых сородичах, а также хоронили умерших. Тем не менее, наука продолжает спорить о способностях неандертальцев.

Историки считают, что они использовали различные находки в качестве контейнеров для пигментов, личных украшений и музыкальных инструментов. Кристаллы, минералы и окаменелости могли привлекать их своей красотой.

Ученые выдвинули несколько гипотез, как именно неандертальцы из пещеры Прадо-Варгас использовали эти предметы и почему собирали их. С их помощью они могли хранить память о предках, украшать жилище, делать подарки членам своей или другой групп. Их также могли коллекционировать дети.