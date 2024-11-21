Путин заявил, что «конфликт в Украине» приобрел «элементы глобального»

Владимир Путин заявил, что Россия готова применить оружие против военных объектов стран, которые разрешают применять свое оружие против российских объектов. Видеообращение президента опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства подтвердил удар баллистической ракетой по Украине. По его словам, после удара западными ракетами по РФ «конфликт в Украине» приобрел «элементы глобального».

Он упомянул об ударе ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях и сообщил, что ответный удар по заводу «Южмаш» в Днепре стал испытаниями новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».