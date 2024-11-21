Первая заместительница Эльвиры Набиуллиной уволилась из Центробанка

Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, ушла со своей должности. Об этом сообщили на сайте Центробанка.

Со 2 декабря Скоробогатова не будет работать в ЦБ. Она, согласно сообщению, продолжит карьеру вне Банка России. Чем именно планирует заняться Скоробогатова, неизвестно.

«Ольга Скоробогатова — один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться», — заявила Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что «ценность этой инфраструктуры для страны проявилась в 2022 году». Она поблагодарила Скоробогатову и отметила ее «решительность, целеустремленность и профессионализм».

Первым зампредом Банка России после ухода Скоробогатовой станет Зульфия Кахруманова, занимавшаяся ранее информационными технологиями регулятора.