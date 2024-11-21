Pixar показала тизер «Элио»

Студия Pixar поделилась тизером мультфильма «Элио». Его премьера состоится 13 июня.
В центре сюжета — мальчик с богатым воображением и страстью к космосу. Однажды грезящий звездными путешествиями герой попадает в «Коммуниверс» — межпланетную организацию, в которую входят представители самых разных галактик.
Когда Элио по ошибке назначают лидером Земли, он должен наладить новые связи с эксцентричными инопланетянами, преодолеть кризис межгалактического масштаба и каким‑то образом узнать, кем и где ему суждено быть.
Режиссерами картины выступили Мадлен Шарафьян («Нора»), Доми Ши («Бао», «Я краснею») и Адриан Молина («Тайна Коко»), а продюсером — Мэри Элис Драмм («Тайна Коко», «Храбрая сердцем»).
Персонажей озвучили Йонас Кибриб («Веселый маленький Бэтмен»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Реми Эджерли («Зверопой-2»), Брэд Гарретт («Все любят Реймонда»), Джамила Джамил («Женщина-Халк») и Ширли Хендерсон («Гарри Поттер и Тайная комната»).