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СМИ: телеведущая Эллен ДеДженерес уехала из США после победы Трампа на выборах

Сегодня в 20:03
Фото: Netflix/YouTube

Американская телеведущая Эллен ДеДженерес покинула США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на свои источники.

ДеДженерес переехала вместе с актрисой Поршией де Росси на юго-запад Англии. Она поселилась в Котсуолдсе примерно в двух часах от Лондона. Дом там телеведущая приобрела еще до выборов.

В ходе предвыборной гонки ДеДженерес публично поддерживала Камалу Харрис, в том числе финансово. По словам собеседников СМИ, телеведущая была «крайне разочарована» победой Трампа.

Согласно информации издания, ДеДженерес намерена продать свой дом в Калифорнии, где она жила в последнее время. Пока особняк еще не выставили на продажу.

Ранее ДеДженерес ушла из шоу-бизнеса. Она выпустила заключительный стенд-ап-спешел на Netflix.

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