СМИ: телеведущая Эллен ДеДженерес уехала из США после победы Трампа на выборах

Американская телеведущая Эллен ДеДженерес покинула США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на свои источники.

ДеДженерес переехала вместе с актрисой Поршией де Росси на юго-запад Англии. Она поселилась в Котсуолдсе примерно в двух часах от Лондона. Дом там телеведущая приобрела еще до выборов.

В ходе предвыборной гонки ДеДженерес публично поддерживала Камалу Харрис, в том числе финансово. По словам собеседников СМИ, телеведущая была «крайне разочарована» победой Трампа.

Согласно информации издания, ДеДженерес намерена продать свой дом в Калифорнии, где она жила в последнее время. Пока особняк еще не выставили на продажу.