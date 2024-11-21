В Южной Корее девушку заставили раздеться и показать гигиеническую прокладку на досмотре в аэропорту

В Южной Корее путешественницу попросили раздеться на досмотре в аэропорту и показать гигиеническую прокладку в белье. Об этом написала The Korea Herald.

Женщину, прибывшую с Филиппин, заподозрили в перевозке наркотиков. Устройство для сканирования пассажиров показало нечто подозрительное в ее брюках. После этого туристку отвели в комнату для более тщательного досмотра.

Женщина-таможенница в течение 20 минут изучала тело путешественницы и ее одежду. Ничего запрещенного досмотр так и не обнаружил, но, по словам туристки, вызвал у нее сильный стресс, который привел к пяти дням вагинального кровотечения.

Таможенники также внимательно досмотрели багаж девушки — в нем заметили некий странный флакон. Он, как выяснилось, содержал жидкость для электронных сигарет. Наркотиков в чемодане не оказалось.

После инцидента сотрудникам аэропорта Тэгу пришлось заверить граждан, что их оборудование исправно. Оно, как подчеркнули таможенники, указывает на молекулярные структуры, напоминающие наркотические вещества.