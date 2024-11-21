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В Южной Корее девушку заставили раздеться и показать гигиеническую прокладку на досмотре в аэропорту

Сегодня в 19:00
Фото: Alexander Sergienko/Unsplash

В Южной Корее путешественницу попросили раздеться на досмотре в аэропорту и показать гигиеническую прокладку в белье. Об этом написала The Korea Herald.

Женщину, прибывшую с Филиппин, заподозрили в перевозке наркотиков. Устройство для сканирования пассажиров показало нечто подозрительное в ее брюках. После этого туристку отвели в комнату для более тщательного досмотра.

Женщина-таможенница в течение 20 минут изучала тело путешественницы и ее одежду. Ничего запрещенного досмотр так и не обнаружил, но, по словам туристки, вызвал у нее сильный стресс, который привел к пяти дням вагинального кровотечения.

Таможенники также внимательно досмотрели багаж девушки — в нем заметили некий странный флакон. Он, как выяснилось, содержал жидкость для электронных сигарет. Наркотиков в чемодане не оказалось.

После инцидента сотрудникам аэропорта Тэгу пришлось заверить граждан, что их оборудование исправно. Оно, как подчеркнули таможенники, указывает на молекулярные структуры, напоминающие наркотические вещества.

Детальный досмотр туристки на таможне назвали «неизбежной мерой», необходимой из‑за участившихся случаев контрабанды наркотиков в теле. Сотрудники попросили приезжающих проявить понимание в отношении подобных неудобств.

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