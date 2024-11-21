«Короля Талсы» могут продлить сразу на два сезона

Сильвестр Сталлоне близок к заключению соглашения о возвращении еще как минимум на два сезона криминального сериала «Король Талсы», сообщили источники Deadline.

Сталлоне, который также выступает в роли исполнительного продюсера шоу, возглавляет актерский состав мафиозной драмы. Под его руководством сериал, скорее всего, продлят сразу на 3-й и 4-й сезоны, хотя источники подчеркивают, что на данный момент договор еще не подписан. По их словам, «Король Талсы» может выйти за пределы четырех сезонов. Также зрителей могут ждать спин-оффы сериала.