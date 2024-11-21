Экс-худрук Большого театра Алексей Ратманский подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов

Сегодня / 15:05
МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Сегодня / 19:00
В Южной Корее девушку заставили раздеться и показать гигиеническую прокладку на досмотре в аэропорту
Сегодня / 18:57
«Короля Талсы» могут продлить сразу на два сезона
Сегодня / 18:09
Илон Маск поставил рекорд по скоростному прохождению в Diablo-4
Сегодня / 17:51
A24 показала трейлер «Партенопы» — нового фильма Паоло Соррентино
Сегодня / 16:57
Руководители «Афиши» рассказали о пользе спецпроектов и организации фестивалей
Сегодня / 16:50
В американском городе взорвут старый отель на Новый год
Сегодня / 16:32
Вышел трейлер «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
Сегодня / 16:05
Vanity Fair нашел «тайную музу» Кормака МакКарти. Они начали отношения, когда ему было 42, а ей 16
Сегодня / 15:45
Новый «Ведьмак» расскажет о молодом Геральте
Сегодня / 15:33
Исполнительница роли Милхауса Памела Хейден заявила об уходе из «Симпсонов»
Сегодня / 15:13
Американка жаловалась на звуки животных под домом. Оказалось, их издавал голый мужчина
Сегодня / 13:50
Минцифры хочет отправить айтишников педагогами в вузы, чтобы их компании могли продлить аккредитацию
Сегодня / 13:49
Большинство тиктоков об СДВГ вводят в заблуждение
Сегодня / 12:55
Ангела Меркель обращалась за советом к папе римскому, когда Дональд Трамп впервые стал президентом
Сегодня / 12:32
В Астраханской области подросток покончил с собой после буллинга в школе
Сегодня / 11:56
Институт Пушкина выбрал слово 2024 года. Это «Пушкин»
Сегодня / 11:19
Россиянин стал учеником гадалки и развел ее на 2 млн рублей
Сегодня / 10:58
В Сестрорецке сгорел шалаш Ленина
Сегодня / 10:41
Российские авиакомпании перестали использовать половину Airbus A320/А321neo из‑за санкций
Сегодня / 10:05
Банан, приклеенный скотчем к стене, продали на аукционе за 6,2 млн долларов
Сегодня / 09:54
В Новой Зеландии задержали нарушителя всего через три минуты после появления нового закона
Сегодня / 08:47
Роберт Паттинсон снова поработает с Кристофером Ноланом
Сегодня / 02:10
Кембриджский словарь назвал словом года глагол «манифестировать»
Сегодня / 01:37
Майли Сайрус выпустит альбом «Something Beautiful», вдохновленный группой Pink Floyd
Сегодня / 01:11
СМИ: Дэниел Крейг сыграет в фильме «Сержант Рок» от DC Studios, который снимет Лука Гуаданьино
Сегодня / 00:37
Шер заявила, что ее бывший муж Сонни Боно серьезно думал о расправе над ней
Вчера / 23:37
Энн Хэтэуэй снимется в экранизации романа «Тайный дневник Верити» Колин Гувер
Вчера / 22:40
Итальянская деревня предложила дома за 1 доллар американцам, недовольным президентскими выборами
Вчера / 22:01
Вышел трейлер многосерийного спин-оффа «Головоломки»
Вчера / 21:44
В Японии маникюрщица начала украшать ногти клиенток мусором из океана
Вчера / 21:01
Игры помогают строить карьеру ― доказано учеными
Вчера / 20:52
Картину Рене Магритта продали на аукционе за рекордную сумму
Вчера / 20:01
S.T.A.L.K.E.R. 2 все-таки вышел. Первые отзывы у игры смешанные
Вчера / 19:50
Создатели «Шершней» анонсировали дату релиза третьего сезона

Экс-худрук Большого театра Алексей Ратманский подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов

Сегодня в 18:15
Фото: кадр из видео с канала Bolshoi Theatre/YouTube

Хореограф Алексей Ратманский, в прошлом руководивший балетной труппой Большого театра, подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов. Об этом сообщили на сайте коллектива.

Ратманский будет приглашенным артистом труппы в течение трех лет вплоть до 2027 года. Балетмейстер создаст за это время по меньшей мере три спектакля, а также поучаствует в художественной политике театральной компании.

Ратманский станет третьим всемирно известным хореографом, сотрудничающим с Национальным балетом Нидерландов. Помимо него, для коллектива создают постановки Ханс ван Манен и Дэвид Доусон.

«Творческое партнерство с Нидерландским национальным театром — это прекрасный подарок для хореографа, который дает возможность представить свою работу и взаимодействовать с аудиторией, чтобы прославлять балет как форму искусства», — прокомментировал Ратманский.

Хореограф отметил, что воспринимает сотрудничество с труппой как «престижное и волнующее приглашение», и поблагодарил за него директора организации Теда Брандсена.

Брандсен в свою очередь подчеркнул, что Ратманский — «мастер сочетания классических балетных традиций с современными влияниями», который «создает работы, кажущиеся вневременными, но в то же время новаторскими».

«Работы Ратманского демонстрируют глубокую связь между музыкой и движением и превращают танец в живую, дышащую форму искусства. С помощью своих творений он продолжает раздвигать границы балета и обогащать эту форму искусства для будущих поколений, поэтому назначение Алексея Ратманского на должность приглашенного артиста чрезвычайно ценно для компании», — сказал он.

В репертуаре Национального балета Нидерландов уже есть несколько постановок Ратманского, в том числе «Дон Кихот» и «Воспоминание о дорогом месте». Компания также представляла в прошлом европейские премьеры «Русских сезонов», «Жар-птицы» и других работ балетмейстера.

Алексей Ратманский — выпускник Московского хореографического училища. Он был ведущим танцовщиком Национального оперного театра Украины, солистом Виннипегского королевского балета и премьером Датского королевского балета. С 2004 по 2009 год Ратманский выступал художественным руководителем балетной труппы Большого театра. Позднее он работал с Американским театром балета.

В 2022 году Ратманский покинул Россию. Премьеру его балета «Искусство фуги» перенесли на неизвестный срок в связи с этим. В 2023 году Ратманский стал постоянным хореографом «Нью-Йорк сити балле».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами