Экс-худрук Большого театра Алексей Ратманский подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов

Хореограф Алексей Ратманский, в прошлом руководивший балетной труппой Большого театра, подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов. Об этом сообщили на сайте коллектива.

Ратманский будет приглашенным артистом труппы в течение трех лет вплоть до 2027 года. Балетмейстер создаст за это время по меньшей мере три спектакля, а также поучаствует в художественной политике театральной компании.

Ратманский станет третьим всемирно известным хореографом, сотрудничающим с Национальным балетом Нидерландов. Помимо него, для коллектива создают постановки Ханс ван Манен и Дэвид Доусон.

«Творческое партнерство с Нидерландским национальным театром — это прекрасный подарок для хореографа, который дает возможность представить свою работу и взаимодействовать с аудиторией, чтобы прославлять балет как форму искусства», — прокомментировал Ратманский.

Хореограф отметил, что воспринимает сотрудничество с труппой как «престижное и волнующее приглашение», и поблагодарил за него директора организации Теда Брандсена.

Брандсен в свою очередь подчеркнул, что Ратманский — «мастер сочетания классических балетных традиций с современными влияниями», который «создает работы, кажущиеся вневременными, но в то же время новаторскими».

«Работы Ратманского демонстрируют глубокую связь между музыкой и движением и превращают танец в живую, дышащую форму искусства. С помощью своих творений он продолжает раздвигать границы балета и обогащать эту форму искусства для будущих поколений, поэтому назначение Алексея Ратманского на должность приглашенного артиста чрезвычайно ценно для компании», — сказал он.

В репертуаре Национального балета Нидерландов уже есть несколько постановок Ратманского, в том числе «Дон Кихот» и «Воспоминание о дорогом месте». Компания также представляла в прошлом европейские премьеры «Русских сезонов», «Жар-птицы» и других работ балетмейстера.

Алексей Ратманский — выпускник Московского хореографического училища. Он был ведущим танцовщиком Национального оперного театра Украины, солистом Виннипегского королевского балета и премьером Датского королевского балета. С 2004 по 2009 год Ратманский выступал художественным руководителем балетной труппы Большого театра. Позднее он работал с Американским театром балета.