Илон Маск поставил рекорд по скоростному прохождению в Diablo-4

Сегодня / 15:05
МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Сегодня / 19:00
В Южной Корее девушку заставили раздеться и показать гигиеническую прокладку на досмотре в аэропорту
Сегодня / 18:57
«Короля Талсы» могут продлить сразу на два сезона
Сегодня / 18:15
Экс-худрук Большого театра Алексей Ратманский подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов
Сегодня / 17:51
A24 показала трейлер «Партенопы» — нового фильма Паоло Соррентино
Сегодня / 16:57
Руководители «Афиши» рассказали о пользе спецпроектов и организации фестивалей
Сегодня / 16:50
В американском городе взорвут старый отель на Новый год
Сегодня / 16:32
Вышел трейлер «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
Сегодня / 16:05
Vanity Fair нашел «тайную музу» Кормака МакКарти. Они начали отношения, когда ему было 42, а ей 16
Сегодня / 15:45
Новый «Ведьмак» расскажет о молодом Геральте
Сегодня / 15:33
Исполнительница роли Милхауса Памела Хейден заявила об уходе из «Симпсонов»
Сегодня / 15:13
Американка жаловалась на звуки животных под домом. Оказалось, их издавал голый мужчина
Сегодня / 13:50
Минцифры хочет отправить айтишников педагогами в вузы, чтобы их компании могли продлить аккредитацию
Сегодня / 13:49
Большинство тиктоков об СДВГ вводят в заблуждение
Сегодня / 12:55
Ангела Меркель обращалась за советом к папе римскому, когда Дональд Трамп впервые стал президентом
Сегодня / 12:32
В Астраханской области подросток покончил с собой после буллинга в школе
Сегодня / 11:56
Институт Пушкина выбрал слово 2024 года. Это «Пушкин»
Сегодня / 11:19
Россиянин стал учеником гадалки и развел ее на 2 млн рублей
Сегодня / 10:58
В Сестрорецке сгорел шалаш Ленина
Сегодня / 10:41
Российские авиакомпании перестали использовать половину Airbus A320/А321neo из‑за санкций
Сегодня / 10:05
Банан, приклеенный скотчем к стене, продали на аукционе за 6,2 млн долларов
Сегодня / 09:54
В Новой Зеландии задержали нарушителя всего через три минуты после появления нового закона
Сегодня / 08:47
Роберт Паттинсон снова поработает с Кристофером Ноланом
Сегодня / 02:10
Кембриджский словарь назвал словом года глагол «манифестировать»
Сегодня / 01:37
Майли Сайрус выпустит альбом «Something Beautiful», вдохновленный группой Pink Floyd
Сегодня / 01:11
СМИ: Дэниел Крейг сыграет в фильме «Сержант Рок» от DC Studios, который снимет Лука Гуаданьино
Сегодня / 00:37
Шер заявила, что ее бывший муж Сонни Боно серьезно думал о расправе над ней
Вчера / 23:37
Энн Хэтэуэй снимется в экранизации романа «Тайный дневник Верити» Колин Гувер
Вчера / 22:40
Итальянская деревня предложила дома за 1 доллар американцам, недовольным президентскими выборами
Вчера / 22:01
Вышел трейлер многосерийного спин-оффа «Головоломки»
Вчера / 21:44
В Японии маникюрщица начала украшать ногти клиенток мусором из океана
Вчера / 21:01
Игры помогают строить карьеру ― доказано учеными
Вчера / 20:52
Картину Рене Магритта продали на аукционе за рекордную сумму
Вчера / 20:01
S.T.A.L.K.E.R. 2 все-таки вышел. Первые отзывы у игры смешанные
Вчера / 19:50
Создатели «Шершней» анонсировали дату релиза третьего сезона

Илон Маск поставил рекорд по скоростному прохождению в Diablo-4

Сегодня в 18:09

Илон Маск установил рекорд по скоростному прохождению финального уровня в Diablo 4 на максимальном уровне сложности. Согласно видео, опубликованному предпринимателем в X, он прошел 150-й уровень в Яме Мастеров за 1 минуту 52 секунды.

Как отмечает Sportskeeda, это самое сложное испытание в Diablo 4, которое вполне можно назвать «воплощением ада». По времени его прохождения игроки ранжируются в рейтингах мастерства.

Сейчас в таблице лидеров Helltides.com на первом месте идет игрок из США под ником Resistance. Он прошел испытание за 1 минуту 59 секунд. Если результат Маска примут, то рекорд будет побит на семь секунд, а самый богатый человек в мире технически станет игроком номер один в Diablo 4.

Сам предприниматель так прокомментировал свое достижение: «Столь много жизненных уроков можно извлечь из скоростного прохождения видеоигр на максимальной сложности. Это учит тебя видеть матрицу, а не просто существовать в ней».

Рекордная попытка Маска

Один из пользователей написал, что теперь, видимо, ему придется набить татуировку с X. В комментариях к предыдущим постам Маска он пообещал, что сделает это, если бизнесмен пройдет 150-й уровень быстрее чем за 2 минуты 33 секунды.

Об увлечении Маска Diablo 4 было известно и раньше (обычно он играет за варвара и даже жаловался Blizzard, что класс нуждается в усилениях). В недавнем интервью Джо Рогану он похвастался, что входит в топ-20 лучших игроков в Diablo 4, чем удивил собеседника. «То есть серьезно, Илон? Ты ждешь, что я поверю, что самый богатый парень на земле — один из самых безумных гриндеров в Diablo 4 на планете? Да ладно», — усомнился ведущий подкаста.

Как отмечало The Verge, хоть Маск тогда и действительно занимал 20-ю строчку на сайте Helltides.com, это неофициальная таблица лидеров и с Activision Blizzard она не связана. Включение в рейтинг происходит на основе записей экрана, а число заявок на попадание в него ― около 900. При этом количество игроков в Diablo 4 превышает 12 млн человек.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами