Илон Маск поставил рекорд по скоростному прохождению в Diablo-4

Илон Маск установил рекорд по скоростному прохождению финального уровня в Diablo 4 на максимальном уровне сложности. Согласно видео, опубликованному предпринимателем в X, он прошел 150-й уровень в Яме Мастеров за 1 минуту 52 секунды.

Как отмечает Sportskeeda, это самое сложное испытание в Diablo 4, которое вполне можно назвать «воплощением ада». По времени его прохождения игроки ранжируются в рейтингах мастерства.

Сейчас в таблице лидеров Helltides.com на первом месте идет игрок из США под ником Resistance. Он прошел испытание за 1 минуту 59 секунд. Если результат Маска примут, то рекорд будет побит на семь секунд, а самый богатый человек в мире технически станет игроком номер один в Diablo 4.

Сам предприниматель так прокомментировал свое достижение: «Столь много жизненных уроков можно извлечь из скоростного прохождения видеоигр на максимальной сложности. Это учит тебя видеть матрицу, а не просто существовать в ней».

Рекордная попытка Маска

Один из пользователей написал, что теперь, видимо, ему придется набить татуировку с X. В комментариях к предыдущим постам Маска он пообещал, что сделает это, если бизнесмен пройдет 150-й уровень быстрее чем за 2 минуты 33 секунды.

Об увлечении Маска Diablo 4 было известно и раньше (обычно он играет за варвара и даже жаловался Blizzard, что класс нуждается в усилениях). В недавнем интервью Джо Рогану он похвастался, что входит в топ-20 лучших игроков в Diablo 4, чем удивил собеседника. «То есть серьезно, Илон? Ты ждешь, что я поверю, что самый богатый парень на земле — один из самых безумных гриндеров в Diablo 4 на планете? Да ладно», — усомнился ведущий подкаста.