Ролик знакомит нас с главной героиней — молодой неаполитанкой Партенопой в исполнении Селесты Далла Порты. По словам Соррентино, она «носит имя своего города, но не является ни сиреной, ни мифом с момента ее рождения в 1950 году до сегодняшнего дня».