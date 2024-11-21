Студия A24 выпустила трейлер «Партенопы» — нового фильма оскароносного Паоло Соррентино, автора «Великой красоты», «Молодости» и «Руки Бога».
Ролик знакомит нас с главной героиней — молодой неаполитанкой Партенопой в исполнении Селесты Далла Порты. По словам Соррентино, она «носит имя своего города, но не является ни сиреной, ни мифом с момента ее рождения в 1950 году до сегодняшнего дня».
В кадре также появляется Гэри Олдман: он играет американского писателя-алкоголика Джона Чивера. Помимо них, в актерский состав вошли Луиза Раньери («Рука Бога») , Стефания Сандрелли («Соблазненная и покинутая») и Сильвио Орландо («Великая красота»).
Премьера картины состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. В мировых кинотеатрах фильм появится 7 февраля 2025 года.