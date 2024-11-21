В американском городе взорвут старый отель на Новый год

В одном из городов штата Джорджия в США взорвут пустующее здание 16-этажного отеля в ночь на 1 января 2025 года. Местные власти специально выкупили «заброшку», чтобы устроить праздник, сообщает телеканал WMAZ.

В 2023 году город Мейкон потратил 4,5 млн долларов на покупку здания отеля в рамках процедуры банкротства. Городская комиссия одобрила план подрыва, поэтому местные власти наняли фирму по сносу за 2,6 млн долларов.

«Мы купили эту недвижимость, чтобы взорвать ее», — признался мэр Мейкона Лестер Миллер.

Отель Ramada Plaza открылся в 1970 году на окраине города. В нем останавливался Элвис Пресли, но финансового успеха его владельцы так и не добились. Чтобы заработать, они участвовали в схемах мошенничества и отмывания денег с участием банка, который суд обвинял в помощи Саддаму Хусейну в сокрытии доходов от иракской нефти и поддержке оружейных сделок с Ираном.

Здание спроектировано архитектором известных отелей в Майами-Бич Моррисом Лапидусом. По словам мэра Мейкона, к этому времени оно уже не подлежит ремонту, а только сносу.

Однако прихожане епископальной церкви Христа неподалеку от отеля опасаются, что взрыв может повредить историческое святилище 1851 года. Член церковного совета Расс Генри заявил, что они не против сноса, но призывают власти быть очень осторожными, чтобы не повредить витражи.

«Это бельмо на глазу для всего города, мы бы с удовольствием хотели увидеть на его месте что‑то другое. Мы просто хотим убедиться, что нашу церковь не взорвут в наш двухсотлетний юбилей», — сказал Генри.