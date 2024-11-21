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Руководители «Афиши» рассказали о пользе спецпроектов и организации фестивалей

Сегодня в 16:57
Яков Трахман. Фото: пресс-служба ЦРБК

Топ-менеджеры «Афиши» поучаствовали в Национальном рекламном форуме, который прошел с 13 по 15 ноября в Москве.

Директор по маркетингу компании Антон Бельчиков модерировал секцию «Специальные проекты ― инструмент, который больше, чем кажется». Со спикерами он обсудил необычные спецпроекты, которые преодолели ограничения рынка. К примеру, Ксения Моисеева из Independent Media рассказала об их «спецвидеопроекте» с вертикальными видео. А Ольга Проскурякова из сети кинотеатров КАРО поделилась, как трансляции театральных событий помогли преодолеть нехватку зарубежных фильмов.

Event-директор «Афиши» Яков Трахман участвовал в секции «Сила офлайн-событий: как event-маркетинг влияет на аудиторию и бренды». Он обсудил с экспертами плюсы и минусы индустрии развлечений, дал советы молодым специалистам, как в нее войти и развить креативные навыки.

На другой секции ― «Хлеба и зрелищ! Новая эпоха event-индустрии» ― Трахман рассказал об организации фестиваля «Пикник Афиши». По его мнению, фестивали будут экспериментировать с другими форматами развлечений и выходить в регионы. Спонсорам он тоже посоветовал привлекать аудиторию с помощью новых активностей.

«Организация фестивалей учит тому, чего не получишь больше нигде. Умение быть ответственным, готовым видоизменяться, трансформироваться вслед за трендами. Хороший фестиваль — это платформа, с помощью которой бренд может построить сильную эмоциональную связь с аудиторией, а мы как организаторы должны уметь правильно „упаковывать“ впечатления и дарить их зрителям. Такое не создать по шаблону, широта взглядов должна быть максимальная», ― отметил event-директор «Афиши».

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