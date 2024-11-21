Новый «Ведьмак» расскажет о молодом Геральте

Писатель Анджей Сапковский и журнал Nowa Fantastyka поделились деталями следующей книги по «Ведьмаку» и ее обложкой. Новая часть посвящена приключением Геральта в подростковом возрасте.

Книга получила подзаголовок «Перекресток воронов» («Rozdroże Kruków»), автором обложки стал Томек Пиоруновский. Она станет первым более чем за десять лет художественным произведением по «Ведьмаку» после оригинала «Сезон гроз» 2013 года.

«Вооруженный двумя руническими мечами, он [Геральт] сражается с монстрами, спасает невинных людей. Всегда и везде он старается следовать неписаному кодексу, полученному от своих учителей и наставников. Как обычно, жизнь не щадит разочарований — юношеский идеализм время от времени сталкивается с реальностью», — говорится в описании «Перекрестка воронов».

В Польше продажи бумажных версий начнутся 29 ноября, а релиз электронной состоится 1 декабря. Когда переводы книги появятся в остальном мире, неизвестно.

В августе 2023 году Сапковский поделился, что «довольно усердно» пишет приквел или спин-офф «Ведьмака». Тогда он говорил, что ему нужен еще год, чтобы выпустить книгу в тираж.