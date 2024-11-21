Вышел трейлер «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

Сегодня / 15:05
МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Сегодня / 16:57
Руководители «Афиши» рассказали о пользе спецпроектов и организации фестивалей
Сегодня / 16:05
Vanity Fair нашел «тайную музу» Кормака МакКарти. Они начали отношения, когда ему было 42, а ей 16
Сегодня / 15:45
Новый «Ведьмак» расскажет о молодом Геральте
Сегодня / 15:33
Исполнительница роли Милхауса Памела Хейден заявила об уходе из «Симпсонов»
Сегодня / 15:13
Американка жаловалась на звуки животных под домом. Оказалось, их издавал голый мужчина
Сегодня / 13:50
Минцифры хочет отправить айтишников педагогами в вузы, чтобы их компании могли продлить аккредитацию
Сегодня / 13:49
Большинство тиктоков об СДВГ вводят в заблуждение
Сегодня / 12:55
Ангела Меркель обращалась за советом к папе римскому, когда Дональд Трамп впервые стал президентом
Сегодня / 12:32
В Астраханской области подросток покончил с собой после буллинга в школе
Сегодня / 11:56
Институт Пушкина выбрал слово 2024 года. Это «Пушкин»
Сегодня / 11:19
Россиянин стал учеником гадалки и развел ее на 2 млн рублей
Сегодня / 10:58
В Сестрорецке сгорел шалаш Ленина
Сегодня / 10:41
Российские авиакомпании перестали использовать половину Airbus A320/А321neo из‑за санкций
Сегодня / 10:05
Банан, приклеенный скотчем к стене, продали на аукционе за 6,2 млн долларов
Сегодня / 09:54
В Новой Зеландии задержали нарушителя всего через три минуты после появления нового закона
Сегодня / 08:47
Роберт Паттинсон снова поработает с Кристофером Ноланом
Сегодня / 02:10
Кембриджский словарь назвал словом года глагол «манифестировать»
Сегодня / 01:37
Майли Сайрус выпустит альбом «Something Beautiful», вдохновленный группой Pink Floyd
Сегодня / 01:11
СМИ: Дэниел Крейг сыграет в фильме «Сержант Рок» от DC Studios, который снимет Лука Гуаданьино
Сегодня / 00:37
Шер заявила, что ее бывший муж Сонни Боно серьезно думал о расправе над ней
Вчера / 23:37
Энн Хэтэуэй снимется в экранизации романа «Тайный дневник Верити» Колин Гувер
Вчера / 22:40
Итальянская деревня предложила дома за 1 доллар американцам, недовольным президентскими выборами
Вчера / 22:01
Вышел трейлер многосерийного спин-оффа «Головоломки»
Вчера / 21:44
В Японии маникюрщица начала украшать ногти клиенток мусором из океана
Вчера / 21:01
Игры помогают строить карьеру ― доказано учеными
Вчера / 20:52
Картину Рене Магритта продали на аукционе за рекордную сумму
Вчера / 20:01
S.T.A.L.K.E.R. 2 все-таки вышел. Первые отзывы у игры смешанные
Вчера / 19:50
Создатели «Шершней» анонсировали дату релиза третьего сезона
Вчера / 18:47
В Петербурге сдают мини-помещение, куда можно забраться, лишь сев на корточки
Вчера / 18:41
Самара Уивинг снимется в триллере «Поездка» Йормы Такконе
Вчера / 18:10
Виа Монтенаполеоне в Милане возглавила рейтинг самых дорогих торговых улиц 2024 года
Вчера / 17:56
Число абортов в России сократилось в 8 раз за последние 30 лет и находится на минимуме
Вчера / 17:41
Вышел новый тизер сериала «Чужой: Земля»
Вчера / 17:05
75% россиян не хватает дисциплины для тренировок, почти 60% часто переедают

Вышел трейлер «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

Сегодня в 16:32
Фото: Netflix/YouTube

Netflix представил первый трейлер мультфильма «Уоллес и Громит: Самая дикая месть». Премьера состоится на стриминге 3 января.

В новой части мультфильма опасения Громита, что Уоллес становится слишком зависимым от его изобретений, оправдываются, когда Уоллес изобретает «умного» гнома, который обретает собственный разум. Когда выясняется, что всем заправляет мстительная фигура из прошлого, Громиту предстоит сразиться со зловещими силами и спасти своего хозяина.

Над картиной поработают создатели серии — режиссер Ника Парка из Aardman и четырехкратный лауреат премии «Оскар» Мерлин Кроссингем.

Уоллес и Громит впервые появились в мультфильме 1989 года «Пикник на Луне». За ним последовали «Неправильные штаны» (1993) и «Стрижка „под ноль“» (1995). В 2002 году вышла серия коротких мультфильмов «Хитроумные приспособления», в 2005-м — полнометражный фильм «Проклятие кролика-оборотня», а в 2008-м — короткометражка «Дело о хлебе и смерти».

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами