Вышел трейлер «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

Netflix представил первый трейлер мультфильма «Уоллес и Громит: Самая дикая месть». Премьера состоится на стриминге 3 января.
В новой части мультфильма опасения Громита, что Уоллес становится слишком зависимым от его изобретений, оправдываются, когда Уоллес изобретает «умного» гнома, который обретает собственный разум. Когда выясняется, что всем заправляет мстительная фигура из прошлого, Громиту предстоит сразиться со зловещими силами и спасти своего хозяина.
Над картиной поработают создатели серии — режиссер Ника Парка из Aardman и четырехкратный лауреат премии «Оскар» Мерлин Кроссингем.
Уоллес и Громит впервые появились в мультфильме 1989 года «Пикник на Луне». За ним последовали «Неправильные штаны» (1993) и «Стрижка „под ноль“» (1995). В 2002 году вышла серия коротких мультфильмов «Хитроумные приспособления», в 2005-м — полнометражный фильм «Проклятие кролика-оборотня», а в 2008-м — короткометражка «Дело о хлебе и смерти».