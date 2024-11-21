Вышел трейлер «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

В новой части мультфильма опасения Громита, что Уоллес становится слишком зависимым от его изобретений, оправдываются, когда Уоллес изобретает «умного» гнома, который обретает собственный разум. Когда выясняется, что всем заправляет мстительная фигура из прошлого, Громиту предстоит сразиться со зловещими силами и спасти своего хозяина.