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Vanity Fair нашел «тайную музу» Кормака МакКарти. Они начали отношения, когда ему было 42, а ей 16

Сегодня в 16:05
Фото: HBO Films

Писатель Кормак МакКарти, скончавшийся в прошлом году в возрасте 89 лет, в 42 года начал отношения с 16-летней девушкой, которая стала его «тайной музой», рассказал Vanity Fair.

Автор романов «Дорога» и «Саттри» давал очень мало интервью, поэтому о его личной жизни мало что известно, кроме того, что он трижды был женат, жил в Испании и Техасе, а затем поселился в Нью-Мексико.

Августа Бритт, которой сейчас 64 года, рассказала изданию, что она была «то в приемной семье, то в опеке», когда впервые увидела МакКарти в бассейне мотеля в Тусоне, Аризона, куда она часто наведывалась. Автор показался ей знакомым. Когда она вернулась домой, то узнала его по фотографии на обороте романа, который читала, — дебютной книги МакКарти «Хранитель сада».

На следующий день она принесла свой экземпляр книги в мотель вместе с револьвером, который, по ее словам, украла у человека, управлявшего ее приемной семьей, и «взяла с собой», пережив насилие со стороны своего отца и приемных родителей. Писатель все еще был там. Он спросил, не собирается ли она застрелить его, на что она попросила подписать ее книгу.

По словам Бритт, у них завязались отношения, и в 1977 году, после того как после избиения она попала в больницу, МакКарти предложил ей уйти из дома и поехать с ним в Мексику. Она согласилась, и они отправились в путешествие по маршруту «Кровавого меридиана» — романа, который МакКарти в то время писал и который был опубликован в 1985 году. Он повествует о подростке из Теннесси, который убегает из дома и путешествует через границу США и Мексики.

Бритт призналась, что в какой‑то момент за ними охотились полиция штата и ФБР. МакКарти опасался, что его признают виновным в растлении малолетнего или торговле людьми. Vanity Fair отмечает, что не нашел доказательств федерального расследования.

По словам Бритт, пара впервые занялась сексом, когда МакКарти было 43 года, а ей — 17. «Я любила его. Он был моей безопасностью. Я действительно чувствую, что если бы я не встретила его, то умерла бы молодой. Проблемы у меня возникли позже. Когда он начал писать обо мне», — рассказала она.

Винченцо Барни, журналист, с которым беседовала Бритт, считает, что ее влияние прослеживается по меньшей мере в 10 романах МакКарти. Наиболее очевидно это в романе «Старикам тут не место», в котором один из главных героев, Ллевелин Мосс, разлучается со своей женой, которой на момент свадьбы было 16 лет. По словам Бритт, МакКарти дважды делал ей предложение, но оба раза в итоге не решался жениться.

Бритт поделилась, что после поездки в Мексику она жила с МакКарти в Эль-Пасо, Техас, и тогда узнала, что он все еще женат. Позже она обнаружила, что у него есть сын ее возраста. В 1966 году МакКарти женился на английской певице Энни Делисл.

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