Минцифры хочет отправить айтишников педагогами в вузы, чтобы их компании могли продлить аккредитацию

Министерство цифрового развития РФ прорабатывает введение новых обязательных критериев для крупных ИТ-компаний по поддержке вузов, которые понадобятся для продления аккредитации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В ведомстве обсуждают три критерия: направление сотрудников компаний преподавателями в вузы, организация стажировок в компаниях и техническое оснащение вузов. Их планируется ввести для ИТ-компаний с выручкой от 1 млрд рублей, рассказали собеседники газеты.

«Привлечение компаний в образовательный процесс будет обязательным условием для сохранения ими льгот и поможет улучшить квалификацию выпускников. Нововведение затронет ИТ-компании, которые уже прочно утвердились на рынке, но не скажется на стартапах», — заявили в Минцифры.

Необходимо усиливать сотрудничество между крупными ИТ-компаниями и университетами, но также важно «сохранять автономию, когда бизнес сам определяет вектор развития своих образовательных программ», считают в Ассоциации больших данных (АБД), куда среди прочих входят «Яндекс» и «Сбер». Гендиректор «Гринатом» (входит в Росатом) Михаил Ермолаев добавил, что для компании взаимодействие с вузами — «жизненно необходимая стратегия для борьбы за кадры в условиях перегретого рынка».