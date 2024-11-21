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Исполнительница роли Милхауса Памела Хейден заявила об уходе из «Симпсонов»

Сегодня в 15:33
Фото: @thesimpsons

Актриса Памела Хейден, подарившая свой голос персонажу Милхаусу в «Симпсонах», объявила о своем уходе из сериала после 35 лет и почти 700 эпизодов.

«Пришло время повесить микрофон. Для меня было честью и радостью работать в таком смешном, остроумном и новаторском шоу… В моем сердце всегда будет особое место для голубоволосого 10-летнего мальчика в очках», — заявила Хейден в видео, опубликованном в ее инстаграме*.

Она была постоянной актрисой шоу с момента его премьеры в 1989 году. Помимо лучшего друга Барта Милхауса Ван Хаутена, Хейден также озвучивала школьного хулигана Джимбо Джонса, сыновей Неда Фландерса — Рода и Тодда, жену шефа Виггама Сару и подругу Лизы Джейни Пауэлл.

Но по словам актрисы, Милхаус был для нее «главным парнем». «Люди подходили ко мне и цитировали реплики Милхауса», — рассказала она.

«Памела подарила нам тонны смеха с Милхаусом, незадачливым ребенком с самым большим носом в Спрингфилде. Она сделала Милхауса уморительным и настоящим, и нам будет ее не хватать», — отметил создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг.

Названный в честь бывшего президента США Ричарда Милхауса Никсона, персонаж впервые появился в рекламе Butterfingers, когда «Симпсоны» были регулярным сегментом «Шоу Трейси Ульман», и стал одним из ключевых героев, когда они дебютировали в качестве получасового сериала.

«Люди всегда говорят, какой он зануда, но я люблю Милхауса за то, что его постоянно сбивают с ног, но он продолжает подниматься. Я люблю этого маленького парня. Это замечательная аналогия с жизнью», — добавила актриса.

Хейден сообщила, что уходит из «Симпсонов», «чтобы заняться другими творческими направлениями». Ее последним эпизодом станет «Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes», который выйдет в эфир 24 ноября. В ближайшее время создатели шоу начнут кастинг на роли Хейден.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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