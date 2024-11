Исполнительница роли Милхауса Памела Хейден заявила об уходе из «Симпсонов»

Хейден сообщила, что уходит из «Симпсонов», «чтобы заняться другими творческими направлениями». Ее последним эпизодом станет «Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes», который выйдет в эфир 24 ноября. В ближайшее время создатели шоу начнут кастинг на роли Хейден.