Американка жаловалась на звуки животных под домом. Оказалось, их издавал голый мужчина

Пожилая жительница Лос-Анджелеса была шокирована, узнав, что странные звуки, которые она слышала из‑под своего дома, на самом деле издавал мужчина. Об этом сообщает Oddity Central.

93-летняя женщина и ее семья слышали странные звуки несколько недель. Обычно это происходило по ночам, поэтому жильцы думали, что их издают собаки или дикие животные, проходящие через подвал. Однако в один день звуки стали особенно громкими. Казалось, что кто‑то стучал в ответ на то, что люди ходят поблизости.

Жители дома заподозрили что‑то неладное и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили голого мужчину, который, по-видимому, жил под домом уже довольно давно.

Вытащить нежеланного гостя оказалось непросто. Сперва полиция пыталась его просто уговорить, потом запугать полицейскими собаками, но их мужчина не побоялся. В конце концов в ход пошел слезоточивый газ. Лишь после двух газовых атак незваный жилец вышел.

Голого мужчину идентифицировали как 27-летнего Иссака Бетанкура. Предположительно, он жил под домом пожилой американки последние шесть месяцев. Высота подвального пространства под домом всего 0,6 метра. Теперь семья планирует заблокировать доступ к нему.