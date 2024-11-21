МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политиков подозревают в совершении военных преступлений в секторе Газа. Также МУС выдал ордер на арест командующего военным крылом ХАМАС Мухаммада ад-Дейфа. Выдачи ордера на арест Нетаньяху, Галанта и ад-Дейфа в мае потребовал прокурор МУС Карим Хан.

«На основании доказательств, собранных и исследованных моим управлением, у меня есть разумные основания полагать, что <…> [Нетаньяху и Галант] несут уголовную ответственность за следующие военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Государства Палестина (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года», — заявил прокурор.