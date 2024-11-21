Ангела Меркель обращалась за советом к папе римскому, когда Дональд Трамп впервые стал президентом

Когда Дональд Трамп в первый раз стал президентом США, тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась за советом к папе римскому по поводу того, как с ним себя вести. Отрывки из мемуаров политика опубликовала немецкая пресса, с ними ознакомился Reuters.

Меркель хотела убедить Трампа не выходить из Парижских соглашений по климату. Она видела в нем застройщика, который мыслит парадигмой побед и поражений. «Он видел все с точки зрения застройщика, которым он был до того, как пришел в политику. Каждый участок земли можно было продать только один раз, и если он не заполучил его, то это сделал кто‑то другой. Так он видел мир», — написала она.

Экс-канцлер Германии подробно рассказала о своих трудностях в общении с Трампом, который, по ее словам, был очарован авторитарными лидерами и Владимиром Путиным.

Меркель в общих чертах попросила у папы Франциска совета, как общаться с людьми «принципиально иных взглядов», и тот сразу понял, что она имеет в виду Трампа и его желание выйти из климатических соглашений. «Гни, гни, гни, но смотри, но смотри не сломай», — ответил ей священник.

Трамп все же вывел США из Парижских соглашений по климату, а на втором сроке обещал увеличить добычу нефти в стране. Меркель написала мемуары до его переизбрания на должность президента, поэтому в них она выразила «искреннюю надежду» на победу кандидатки от демократов Камалы Харрис.