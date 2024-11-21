Большинство тиктоков об СДВГ вводят в заблуждение

Девять из десяти видео в TikTok, посвященных синдрому дефицита внимания (СДВГ), вводят в заблуждение, а достоверные ролики набирают меньше лайков. Об этом говорится в исследовании психиатров из Новой Зеландии, опубликованном в журнале Australasian psychiatry.
Ученые проверили 50 наиболее популярных тиктоков с хэштегом #adhdtest (о тестах на СДВГ). Они сравнили содержание видео с шестью основными вопросами шкалы диагностики СДВГ у взрослых ASRS-v1.1.
Исследователи считали «полезными» ролики, в которых было хотя бы четыре из шести вопросов из ASRS, остальные тиктоки помечались как «вводящие в заблуждение».
Из 50 изученных видео лишь четыре психиатры признали достоверными. При этом полезные ролики имели минимальную вовлеченность ― на них приходилось только 4% от общего числа лайков и 1% комментариев.
Исследователи отмечают, что TikTok стал важным источником информации об СДВГ. При этом там распространена вводящая в заблуждение информация о его диагностировании. Эту дезинформацию следует устранить, считают психиатры.
СДВГ — это невролого-поведенческое расстройство, из‑за которого у человека часто возникают сложности с концентрацией внимания и усидчивостью. Есть предположение, что у людей с СДВГ сниженный уровень дофамина — гормона, отвечающего за удовольствие. Поэтому человек делает то, что вызывает его повышение: например, переключается на новое более интересное дело или переедает. О том, как живут люди с СДВГ, лечится ли он и как его отличить от лени, «Афиша Daily» разговаривала с экспертами Фонда «Обнаженные сердца».