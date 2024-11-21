Институт Пушкина выбрал слово 2024 года. Это «Пушкин»

Институт русского языка имени Пушкина назвал «Пушкин» словом 2024 года. Поэт продолжает пользоваться интересом у россиян, пояснили ТАСС эксперты-русисты свой выбор.

Эксперты сослались на статистику запросов в поисковиках, которая показывает «устойчиво высокий интерес» к личности и творчеству Александра Пушкина. ТАСС со ссылкой на сервис «Вордстат» пишет, что за последний месяц число поисковых запросов имени «Пушкин» превысило 10 млн.

Призерами стали еще несколько слов: «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».

Популярность «семьи» эксперты объяснили Годом семьи в РФ, объявленным Владимиром Путиным. Словосочетание «искусственный интеллект» и аббревиатура «ИИ» держатся в топе популярных слов в интернете с ноября 2022 года. «Выборы» связаны с напряженной президентской гонкой в США, победу в которой одержал Дональд Трамп, и выборами президента РФ. Слово «квадробер» чаще всего предлагали участники народного голосования.

«В отличие от других слов-кандидатов, оно [„квадробер“] отличается безусловной новизной и взрывным ростом популярности: к примеру, в августе было задано около 400 тыс. запросов с этим словом, а в октябре — уже более 2 млн», — отметили в институте Пушкина.