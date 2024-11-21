В Астраханской области подросток покончил с собой после буллинга в школе

Шестнадцатилетний Тимур Бисинбеев из города Камызяк Астраханской области совершил суицид. Первым о происшествии рассказало сообщество «ВКонтакте» «Атипичная Астрахань».

Тело юноши с ожогами обнаружили на берегу реки, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. По данным телеграм-канала «Астрахань и АО. Новости», парня пытался потушить сосед, оказавшийся рядом. Со слов соседа, школьник еще был в сознании и признался, что это его выбор и он сожалеет о том, что натворил.

В соцсетях распространилась информация, что причиной самоубийства стала травля в школе. В буллинге якобы участвовали и одноклассники, и учитель. Это версию проверяют правоохранительные органы.

При этом «Астрахань и АО. Новости» пишет, что Бисинеев имел друзей среди ровесников, а на буллинг не жаловался ни родителям, ни врачам. Однако комментариях к посту телеграм-канала некоторые написали, что знали подростка лично и что его действительно травили в школе.

Министр образования и науки области Мария Шалак заявила о создании специальной комиссии для выяснения всех обстоятельств трагедии. По ее словам, в школе, где учился погибший, недавно проходило социально-психологическое тестирование детей, результаты которого не вызывали опасений.