В Сестрорецке сгорел шалаш Ленина

В ночь на 21 ноября в городе Сестрорецке под Петербургом сгорела копия соломенного шалаша Ленина. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на музей.

Директор историко-культурного музейного комплекса «Шалаш Ленина» Наталья Коваленко рассказала, что шалаш «подпалили ночью». Рядом с ним находится также каменный памятник «Шалаш» 1928 года, но с ним все в порядке. Прокуратура Курортного района Петербурга начала расследование.