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В Сестрорецке сгорел шалаш Ленина

Сегодня в 10:58
Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram

В ночь на 21 ноября в городе Сестрорецке под Петербургом сгорела копия соломенного шалаша Ленина. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на музей.

Директор историко-культурного музейного комплекса «Шалаш Ленина» Наталья Коваленко рассказала, что шалаш «подпалили ночью». Рядом с ним находится также каменный памятник «Шалаш» 1928 года, но с ним все в порядке. Прокуратура Курортного района Петербурга начала расследование.

Копия в музее «Шалаш Ленина» повторяет реальный шалаш, в котором прятались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев летом 1917 года. Они скрывались от ордера на арест, который выдало Временное правительство по обвинению в организации июльских беспорядков в Петрограде.

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