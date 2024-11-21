Россиянин стал учеником гадалки и развел ее на 2 млн рублей

В Екатеринбурге мужчина устроился учеником к гадалке и развел ее на сумму свыше 2 млн рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

Мошенник связался в мессенджере с женщиной, которая называет себя медиумом и занимается картами Таро, астрологией и медитацией. Он представился Никитой Громовым и сказал, что тоже любит эзотерику и хотел бы поучиться мастерству у профессионала. Гадалка согласилась.

В ходе знакомства новоявленный ученик рассказал, что торгует криптовалютой, и предложил наставнице тоже попробовать. Та поверила и вывела «на биржу» 2 060 000 рублей личных накоплений.

Сперва мошенник говорил, что деньги ушли на проверку и скоро появятся на счете, но потом пропал и удалил все свои сообщения. Эзотерик поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Там завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Недавно депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил запретить раскладывать карты Таро за деньги. Он назвал тарологов, зарабатывающих на гаданиях, мошенниками, а предсказания будущего с помощью карт — «вымыслом, который противоречит семейным ценностям».