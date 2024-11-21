Российские авиакомпании перестали использовать половину Airbus A320/А321neo из‑за санкций

Российские авиакомпании приостановили полеты на 34 Airbus A320/А321neo ― это половина всех таких самолетов в РФ, сообщает «Коммерсант». Причина ― в сложностях с обслуживанием двигателей.

На Airbus A320/А321neo установлены современные двигатели Pratt & Whitney. Из‑за сложности их невозможно починить в России, а ввести в страну не получится из‑за санкций и дефицита на мировом рынке.

Некоторые лайнеры выведены в резерв для экономии ресурса двигателей до высокого сезона, но 15-20 бортов уже не смогут вернуться к полетам. Самая сложная ситуация ― у S7, у которой припаркован 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет.

A320/А321neo составляют около 10% всего иностранного магистрального воздушного флота в РФ. По мнению источников «Коммерсанта», масштабный вывод этих лайнеров из эксплуатации возможен уже с 2026 года. При этом собеседники издания не ожидают, что ситуация окажет критическое влияние на объем авиаперевозок в России.