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Банан, приклеенный скотчем к стене, продали на аукционе за 6,2 млн долларов

Сегодня в 10:05
Фото: China News Service/Getty Images

Резонансную инсталляцию Маурицио Каттелана в виде банана, приклеенного к стене скотчем, продали на аукционе современного искусства Sotheby’s за 6,2 млн долларов. Об этом сообщает The New York Times.

Торги продлились пять минут, новым владельцем арт-объекта стал китайский коллекционер и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан. Он участвовал в аукционе удаленно из Гонконга.

Победителю торгов достались банан, рулон клейкой ленты, сертификат подлинности и инструкция по установке работы. Согласно инструкции, банан ― поскольку это скоропортящийся продукт ― следует менять каждые семь-десять дней.

Сан заявил, что работа Каттелана «представляет собой культурный феномен, который объединяет миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества». По его словам, в ближайшие дни он съест этот банан в ходе «уникального художественного опыта, отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».

Впервые Капеллан продемонстрировал банан, приклеенный скотчем к стене, на ярмарке «Арт-Базель» в Майами-Бич в 2019 году. Работа, получившая название «Comedian» («Комедиант»), была представлена в трех экземплярах и предлагалась ценителям искусства по 120 тыс. долларов.

На этой же ярмарке другой художник — Дэвид Датуна — съел один из уже проданных экземпляров. Он назвал это перформансом «Голодный художник» и отметил, что банан был вкусным. После его выходки банан заменили и огородили.

Инсталляция «Комедиант» вызвала споры о природе искусства и его ценности. Резонанс подогревался заявлениями самого Капеллана, который говорил, что купил бананы за 30 центов.

В мае 2023 года банан Капеллана вновь не уцелел ― на этот раз во время его персональной выставки в сеульском музее «Лиум». Южнокорейский студент-художник Но Хён Су, сорвавший банан со стены и съевший его, объяснил свой поступок тем, что был голоден, поскольку пропустил завтрак.

В конце 2023 года одну из версий «Комедианта» выставили в Национальной галерее Виктории в Мельбурне ― обошлось без происшествий.

Sotheby’s не раскрывает источника выставленной на аукцион работы, но заверяет, что ее владелец приобрел «Комедианта» из коллекции одного из первых покупателей.

В 2019 году на ярмарке «Арт-Базель» один экземпляр «Комедианта» достался основательнице парижского бутика Colette Саре Андельман, еще один ― частным лицам Билли и Беатрис Кокс. На третий экземпляр было много претендентов, включая художника Дэмиена Херста, но в итоге работу получил Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

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