В Новой Зеландии задержали нарушителя всего через три минуты после появления нового закона

В Новой Зеландии появился закон о запрете демонстрации символики преступных банд. Первого нарушителя из числа бандитов задержали через 3 минуты после вступления закона в силу, передает The Guardian.

В ночь на 20 ноября стало незаконным демонстрировать знаки, символы или нашивки преступных группировок в общественных местах. Нарушителям грозит тюремный срок до 6 месяцев или штраф в размере 5000 долларов, а знаки отличия подлежат конфискации и уничтожению.

Первым задержанным по статье за демонстрацию бандитской символики стал участник группировки Mongrel Mob из Хейстингса. На приборной панели его автомобиля был прикреплен большой знак его банды. Мужчину вызвали в суд, а знак конфисковали.

«Халява для банд закончилась. Банды в нашей стране считают, что они выше закона и могут выбирать, каким законам подчиняться, но этого правительство не приемлет», — сказал министр юстиции Новой Зеландии Пол Голдсмит.

Запрет стал частью политики местных властей по борьбе с бандами. Группировкам уже запретили общение, а полиции позволили ставить препятствия объединениям и коммуникациям банд. Тем, кого трижды привлекут к ответственности за нарушение запрета на символику банд, запретят носить одежду со знаками различия дома, а полиция сможет обыскивать дома, если заподозрит, что у членов банды все еще есть их знаки.

Банды существуют в Новой Зеландии уже несколько десятилетий. Чаще всего они творят беззаконие, но бывают позитивные исключения. По данным полиции, в них состоят около 9384 человек. Mongrel Mob — это крупнейшая в стране преступная группировка.