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Роберт Паттинсон снова поработает с Кристофером Ноланом

Сегодня в 08:47
Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Роберт Паттинсон снимется в новом фильме Кристофера Нолана. Ни о проекте, ни о роли актера ничего неизвестно, сообщает Deadline.

Следующую работу Нолана тщательно держат в секрете. Паттинсон присоединился к и без того звездному касту — Мэтту Деймону, Тому Холланду, Лупите Нионго, Энн Хэтэуэй и Зендае.

Съемки безымянного фильма запланированы на начало 2025 года, релиз — на 17 июля 2026-го, пишет издание. Тогда же Паттинсон собирается сыграть главную роль в триллере «Прайм-тайм» от A24, вдохновленном реалити-шоу «Поймать хищника» и дебютном для режиссера Лэнса Оппенхайма. В следующем году также Warner Bros. планирует снимать вторую часть блокбастера «Бэтмен» с актером в главной роли, а 18 апреля выпустить научную фантастику «Микки 17» Пон Чжун Хо.

Паттинсон снимался в нолановском «Доводе», который для режиссера стал последним совместным со студией Warner Bros. Последний по счету его фильм — «Оппенгеймер» — вышел под опекой Universal. Бывшая студия Нолана предлагала ему чек на семизначную сумму за возвращение, но тот отказался.

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