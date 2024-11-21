Роберт Паттинсон снова поработает с Кристофером Ноланом

Роберт Паттинсон снимется в новом фильме Кристофера Нолана. Ни о проекте, ни о роли актера ничего неизвестно, сообщает Deadline.

Следующую работу Нолана тщательно держат в секрете. Паттинсон присоединился к и без того звездному касту — Мэтту Деймону, Тому Холланду, Лупите Нионго, Энн Хэтэуэй и Зендае.

Съемки безымянного фильма запланированы на начало 2025 года, релиз — на 17 июля 2026-го, пишет издание. Тогда же Паттинсон собирается сыграть главную роль в триллере «Прайм-тайм» от A24, вдохновленном реалити-шоу «Поймать хищника» и дебютном для режиссера Лэнса Оппенхайма. В следующем году также Warner Bros. планирует снимать вторую часть блокбастера «Бэтмен» с актером в главной роли, а 18 апреля выпустить научную фантастику «Микки 17» Пон Чжун Хо.