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Кембриджский словарь назвал словом года глагол «манифестировать»

Сегодня в 02:10
Фото: Paige Cody/Unsplash

Кембриджский словарь назвал словом 2024 года глагол «манифестировать» («manifest»). Об этом организация рассказала на своем сайте.

Согласно определению Университета, «манифестировать» означает «использовать методы, такие как визуализация и аффирмация, чтобы помочь себе представить достижение чего‑либо желанного, с верой в то, что это поможет этому случиться».

Пользователи интернета искали это слово почти 130 тысяч раз в течение года. Глагол, как посчитали в Кембридже, «перестал использоваться в основном в сообществе самопомощи и в соцсетях и стал широко упоминаться в основных СМИ».

Его использовали известные артисты, спортсмены и влиятельные предприниматели. Среди них были гимнастка Симона Байлз, легкоатлет Эзра Фрех, певицы Сабрина Карпентер и Дуа Липа.

«Когда мы выбираем слово года по версии Кембриджского словаря, мы руководствуемся тремя соображениями: данными о пользователях, духом времени и языком», — пояснил менеджер по издательскому делу Вендалин Николс.

В Кембридже отметили, что слово «манифестировать» существует в течение множества столетий, но его значение изменилось. Изначально этот глагол, пришедший в английский язык из латыни и французского, обозначал «легко замеченный или очевидный», а затем — «показать что‑то ясно».

«Манифестировать» обошел в борьбе за титул слова года такие существительные как «брат» («brat»), «экотарианец» («ecotarian») и «стойкость» («resilience»). Внимание специалистов Кембриджа в 2024 году также привлекли «квишинг» («quishing»), «ресентеизм» («resenteeism»), «джимфлюенсер» («gymfluencer»), «вампир» («vampire») и выражение «проблема коктейльной вечеринки» («cocktail party problem»).

В 2023 году словом года был глагол «галлюцинировать» в его новом значении, связанном с использованием искусственного интеллекта.

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