Кембриджский словарь назвал словом года глагол «манифестировать»

Кембриджский словарь назвал словом 2024 года глагол «манифестировать» («manifest»). Об этом организация рассказала на своем сайте.

Согласно определению Университета, «манифестировать» означает «использовать методы, такие как визуализация и аффирмация, чтобы помочь себе представить достижение чего‑либо желанного, с верой в то, что это поможет этому случиться».

Пользователи интернета искали это слово почти 130 тысяч раз в течение года. Глагол, как посчитали в Кембридже, «перестал использоваться в основном в сообществе самопомощи и в соцсетях и стал широко упоминаться в основных СМИ».

Его использовали известные артисты, спортсмены и влиятельные предприниматели. Среди них были гимнастка Симона Байлз, легкоатлет Эзра Фрех, певицы Сабрина Карпентер и Дуа Липа.

«Когда мы выбираем слово года по версии Кембриджского словаря, мы руководствуемся тремя соображениями: данными о пользователях, духом времени и языком», — пояснил менеджер по издательскому делу Вендалин Николс.

В Кембридже отметили, что слово «манифестировать» существует в течение множества столетий, но его значение изменилось. Изначально этот глагол, пришедший в английский язык из латыни и французского, обозначал «легко замеченный или очевидный», а затем — «показать что‑то ясно».

«Манифестировать» обошел в борьбе за титул слова года такие существительные как «брат» («brat»), «экотарианец» («ecotarian») и «стойкость» («resilience»). Внимание специалистов Кембриджа в 2024 году также привлекли «квишинг» («quishing»), «ресентеизм» («resenteeism»), «джимфлюенсер» («gymfluencer»), «вампир» («vampire») и выражение «проблема коктейльной вечеринки» («cocktail party problem»).