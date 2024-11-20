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Майли Сайрус выпустит альбом «Something Beautiful», вдохновленный группой Pink Floyd

Сегодня в 01:37
Фото: mileycyrus

Американская певица Майли Сайрус выпустит альбом «Something Beautiful», вдохновленный творчеством британской рок-группы Pink Floyd. Об этом она рассказала в интервью Harper’s Bazaar.

Артистка поделилась, что в данный момент работает над пластинкой. «Моя идея была в том, чтобы записать „The Wall“ (культовый альбом Pink Floyd — Прим. ред.), но с более хорошим гардеробом, более гламурно и наполненно поп-культурой», — призналась она.

По словам Сайрус, будущая пластинка будет визуальным альбомом. Когда он выйдет, еще неясно. Предположительно релиз назначат на 2025 год. Певица утверждает, что альбом будет «гипнотизирующим».

Сайрус призналась, что влюбилась в «The Wall», когда была подростком. Она слушала песни Pink Floyd вместе с братом и другом и даже носила одежду в стиле 70-х, чтобы проникнуться ими еще больше.

Говоря о своей будущей пластинке, артистка отметила, что хотела добиться «исцеляющего звука» для треков. «Песни, будь они о разрушении, разбитом сердце или смерти, презентованы таким образом, то это красиво, поскольку самые тяжелые времена в наших жизнях могут быть увидены как нечто красивое», — рассказала Сайрус.

Певица добавила, что хочет с помощью своей музыки «воздействовать на частоты в вашем теле, которые заставляют вас вибрировать на другом уровне». «Я хотела бы быть человеком-психоделиком», — призналась она.

Артистка поделилась, что ее бойфренд Макс Морандо, барабанщик группы Liily, работл вместе с ней над «Something Beautiful». Он спродюсировал несколько песен. Также Сайрус сотрудничает с продюсером Шоном Эвереттом, который уже выпустил с ней альбом «Endless Summer Vacation» в 2023 году.

Сайрус работала в студии в течение последних нескольких месяцев. Помимо Pink Floyd, певицу вдохновлял во время записи фильм ужасов «Мэнди», в котором сыграл Николас Кейдж. Она связалась с режиссером хоррора Паносом Косматосом и привлекла его к работе над «Something Beautiful».

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