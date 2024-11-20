СМИ: Дэниел Крейг сыграет в фильме «Сержант Рок» от DC Studios, который снимет Лука Гуаданьино

Британский актер Дэниел Крейг, известный по роли агента Джеймса Бонда, сыграет в фильме «Сержант Рок», который разрабатывает DC Studios. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, картину поставит режиссер Лука Гуаданьино. Он уже работал с Крейгом над драмой «Квир», представленной в сентябре на Венецианском кинофестивале.

Ни Гуаданьино, ни Крейг пока не подписали контракты об участии в новом проекте. Детали сюжета будущей ленты держатся в тайне. Съемки предположительно пройдут перед тем, как Гуаданьино возьмется за ремейк «Американского психопата».