СМИ: Дэниел Крейг сыграет в фильме «Сержант Рок» от DC Studios, который снимет Лука Гуаданьино

Британский актер Дэниел Крейг, известный по роли агента Джеймса Бонда, сыграет в фильме «Сержант Рок», который разрабатывает DC Studios. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на свои источники.
По информации СМИ, картину поставит режиссер Лука Гуаданьино. Он уже работал с Крейгом над драмой «Квир», представленной в сентябре на Венецианском кинофестивале.
Ни Гуаданьино, ни Крейг пока не подписали контракты об участии в новом проекте. Детали сюжета будущей ленты держатся в тайне. Съемки предположительно пройдут перед тем, как Гуаданьино возьмется за ремейк «Американского психопата».
Персонаж сержанта Франклина Джона Рока появился в 1959 году в выпуске DC «наша армия на войне». Его придумали Роберт Канигер и Джо Куберт. Герой — солдат Второй мировой, служивший в пехоте. Его приключениям был посвящен комикс, выходивший с 1977 по 1988 год.