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Шер заявила, что ее бывший муж Сонни Боно «серьезно думал» о расправе над ней

Сегодня в 00:37
Фото: cher

Американская певица и актриса Шер поделилась в своих мемуарах, что ее покойный бывший муж Сонни Боно «серьезно думал» о том, чтобы убить ее. Об этом написал TMZ, ознакомившийся с книгой.

В ней Шер рассказала о непростых отношениях с Боно. Артистка призналась, что в один из периодов была так несчастна, что задумалась о самоубийстве. В октябре 1972 года Шер рассказала Сонни о своем состоянии.

Тогда пара останавливалась в отеле «Сахара» в Лас-Вегасе. Поскольку Боно не беспокоился всерьез о чувствах жены, она заявила ему, что желает вступить в интимную связь с гитаристом Биллом, с которым сотрудничали музыканты.

По словам Шер, это было не так, но певица хотела дать понять супругу, насколько они близки к расставанию. Некоторое время спустя Боно признался, что подумывал о том, чтобы сбросить Шер с балкона из ревности.

«Он посмеялся немного над этим, и я сделала то же самое. Это было сумасшествием, что он мне говорил. Он сказал «Я думал, что притворюсь невменяемым, как Спейд Кули, и получу семь лет в тюрьме, а потом меня отпустят. После этого я опубликую книгу и сделаю собственное шоу», — написала артистка.

Она отметила, что во время разговора сказала мужу, что в ее убийстве нет никакой необходимости, поскольку она прыгнула бы с балкона сама. Шер назвала эту беседу с Сонни «самым мрачным моментом» их брака.

Певица подчеркнула, что никогда не думала, что Боно всерьез мог с ней расправиться. «Но я уверена, эта идея приходила ему в голову, и он знал, что мысль о суициде приходила в голову мне», — добавила Шер.

Шер и Сонни Боно были женаты в течение 11 лет и развелись в 1975 году. Когда они встретились впервые, Шер было всего 16 лет, а Сонни — 27. У пары был сын Чаз Боно, который скончался в 1998 году после несчастного случая на горнолыжном курорте.

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