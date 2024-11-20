Энн Хэтэуэй снимется в экранизации романа «Тайный дневник Верити» Колин Гувер

Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильмам «Дьявол носит Prada» и «Дневник принцессы», снимутся в экранизации романа «Тайный дневник Верити» Колин Гувер. Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит режиссер Майкл Шоуолтер, ранее снявший «Мысль о тебе» и «Выбывшую». Сценарий напишет Ник Антоска, работавший над лентой «Лес призраков» и сериалом «Притворство».

Фильм выпустит студия Amazon MGM. Он расскажет о писательнице Лоуэн Эшлей, которая на грани финансового краха принимает предложение о работе всей своей жизни. Ей предлагают закончить книги известного автора Верити Кроуфорд, которая не может это сделать сама после загадочного несчастного случая.