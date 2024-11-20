Энн Хэтэуэй снимется в экранизации романа «Тайный дневник Верити» Колин Гувер

Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильмам «Дьявол носит Prada» и «Дневник принцессы», снимутся в экранизации романа «Тайный дневник Верити» Колин Гувер. Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит режиссер Майкл Шоуолтер, ранее снявший «Мысль о тебе» и «Выбывшую». Сценарий напишет Ник Антоска, работавший над лентой «Лес призраков» и сериалом «Притворство».
Над черновиком проекта трудились Хиллари Сейц, Анджела ЛаМанна, Уилл Хонли и Эйприл Магуайр. Продюсерами киноадаптации выступили Антоска, Алекс Хедлунд, Шоуолтер, Джордана Моллик, Хэтэуэй, Гувер и Стейси Шер.
Фильм выпустит студия Amazon MGM. Он расскажет о писательнице Лоуэн Эшлей, которая на грани финансового краха принимает предложение о работе всей своей жизни. Ей предлагают закончить книги известного автора Верити Кроуфорд, которая не может это сделать сама после загадочного несчастного случая.
Чтобы сделать это, Лоуэн приезжает в роскошное поместье, где находит незаконченную рукопись. Девушке приходится разбираться, являются ли сочинения Верити леденящими душу фантазиями или зловещим предупреждением психопата.
Американская писательница Колин Гувер, создательница «Все закончится на нас» и «Напоминание о нем», опубликовала «Тайный дневник Верити» в 2018 году. Книга стала феноменом и бестселлером. Тольков 2023 году в мире продали более 1 млн экземпляров романа.