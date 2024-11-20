Итальянская деревня предложила дома за 1 доллар американцам, недовольным президентскими выборами

Власти деревни Оллолаи, расположенной на итальянском острове Сардиния, предложили американцам переехать к ним всего за один евро. Об этом сообщил CNN.

Граждане США, недовольные новым избранным в их стране президентом, могут приобрести один из домов в Оллолаи за эту цену. Жилье будет не новым и даже, вероятно, ветхим, но его можно восстановить.

5 ноября деревня запустила сайт, нацеленный на будущих американских эмигрантов. На нем обещают размещать предложения по продаже недвижимости в «идеальном месте для воссоединения, отдыха и принятия нового образа жизни».

Мэр Оллолаи Франческо Колумбу отметил, что в деревню могут переехать не только американцы, но и граждане других стран. «Но у американцев будет ускоренная процедура. Мы делаем ставку на то, что они помогут нам возродить деревню», — добавил он.

В данный момент Оллолаи предлагает три варианта размещения: бесплатное временное жилье для цифровых кочевников, требующие ремонта дома за 1 евро и готовые к заселению дома стоимостью до 100 тыс. евро. По словам Колумбу, ими уже заинтересовались примерно 38 тыс. человек.