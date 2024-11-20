Вышел трейлер многосерийного спин-оффа «Головоломки»

Pixar представила трейлер «Студии сновидений» ― мультсериала по вселенной «Головоломки». Премьера шоу намечена на 11 декабря, в первый сезон войдут четыре эпизода.

Действие «Студии сновидений» развернется между событиями первой и второй «Головоломки». Шоу расскажет о студии, которая работает в голове Райли и снимает для нее сны. Внутри этой студии есть конкуренция ― несколько режиссеров пытаются создать более хитовый сон. Для известной постановщицы грез Паулы Персимон очередной проект становится кошмаром, когда к ней в пару подсаживают самодовольного режиссера Ксени.

В спин-оффе вернутся многие персонажи из оригинальной дилогии, включая Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Режиссером и сценаристом «Студии сновидений» выступает Майк Джонсон («Труп невесты»).

Предыдущий проект франшизы ― «Головоломка-2» ― вышел в июне 2024 года и стал самым кассовым мультфильмом в истории. Он собрал в прокате 1,69 млрд долларов при бюджете в 200 млн. Это позволило ему также войти в топ-10 самых кассовых фильмов.