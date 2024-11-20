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В Японии маникюрщица начала украшать ногти клиенток мусором из океана

Сегодня в 21:44
Кадр: ABS-CBN News/YouTube

В Японии маникюрщица Наоми Аримото решила бороться с загрязнением океана микропластиком при помощи своей работы. Она начала украшать ногти клиенток мусором, найденным на побережье. Об этом написал Reuters.

Аримото придумала необычный способ, как использовать пластиковые отходы, во время уборки пляжа неподалеку от ее дома. Теперь 42-летняя женщина регулярно приезжает туда и просеивает песок в поисках крошечных кусочков пластика.

Из них мастерица изготовляет накладные ногти с красочным нейл-артом. Получившийся декор она использует при обслуживании клиенток в салоне, который Аримото открыла в 2018 году. Наборы ногтей Наоми продает за 82,52 доллара.

Аримото пришлось отказаться от карьеры социального работника несколько лет назад из‑за проблем с позвоночником. Девушка оказалась в инвалидном кресле — и нашла для себя новую профессию. В 2021 году она стала создавать декор для ногтей из мусора.

«Я надеюсь, что, если люди увидят эти вещи и подержат их на кончиках пальцев, они начнут получать удовольствие от моды, а также станут более осведомленными о проблемах окружающей среды», — поделилась японка.

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