Игры помогают строить карьеру ― доказано учеными

Видеоигры помогают в продвижении по карьерной лестнице, выяснили ученые из Хьюстонского университета. Их статья опубликована в журнале Human Resource Development International, основными тезисами делится New York Post.

Исследователи в течение 20 лет наблюдали за 23 работающими геймерами. Оказалось, что навыки и черты характера, приобретенные ими во время игры, помогают и на рабочем месте.

К примеру, игры учат решать задачи, работать в команде, помогают обрести лидерские качества, проявлять настойчивость и терпение. Некоторые респонденты отметили, что достижения в видеоиграх позволили им обрести уверенность в себе.

«У онлайн-игр обычно плохая репутация, но наше исследование показывает совсем другое. Мы обнаружили, что игры на самом деле могут помочь людям развить ценные навыки на рабочем месте», ― отметили авторы статьи.