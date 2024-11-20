Картину Рене Магритта продали на аукционе за рекордную сумму

Картину бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордную сумму. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.
Полотно, изображающее городской пейзаж, купили за 121,2 млн долларов. Оно считается лучшей работой живописца из серии «Империя света», в которую входят 27 картин. Их Магритт написал в 1940–1960-х годах.
Проданную картину художник создал в 1954 году. На протяжении многих лет она принадлежала дизайнеру интерьеров и филантропу Мике Эртегюн. После смерти коллекционерки в конце 2023 года работа появилась в продаже.
Картина стала главным лотом на торгах, прошедших 19 ноября. На них продали 83 предмета, общая стоимость которых составила свыше 485 млн долларов. Среди лотов были работы Роя Линхенштейна, Эда Рушея и Дэвида Хокни.
За прямой трансляцией аукциона следили более 1,25 млн человек. В ходе торгов новых владельцев получили еще две работы Магритта, ранее находящиеся в коллекции Эртегюн.