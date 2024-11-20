S.T.A.L.K.E.R. 2 все-таки вышел. Первые отзывы у игры смешанные

S.T.A.L.K.E.R. 2 стал доступен для покупки в онлайн-магазинах игр, включая Steam и Microsoft Store. Цены на новинку ― от 43 долларов за стандартное издание до 79 долларов за Ultimate Edition.

S.T.A.L.K.E.R. 2 ― эксклюзив Xbox и Windows, поэтому, по крайней мере некоторое время, версии для PlayStation не будет. Для владельцев Xbox игра доступна по подписке Game Pass.

Первые отзывы на второго «Сталкера» ― смешанные. На Metacritic у тайтла 74 балла из 100. Из 50 рецензий 22 положительные, 13 ― смешанные и 2 ― негативные. Многие хвалят мрачную атмосферу игры, дух «старой школы» и проработанную стрельбу, но ругают за большое количество багов.

Единственное издание, поставившее S.T.A.L.K.E.R. 2 наивысшую оценку, ― Hardcore Gamer ― называет игру чудом. «Stalker 2 — это плод любви и лучший тип сиквела, на который можно было надеяться. В то время как многие долгоиграющие франшизы отклонились от своих корней в (часто ошибочной) попытке привлечь как можно больше игроков, Stalker 2 хорошо знает свою целевую аудиторию и предлагает именно тот тип игры, на который мы надеялись», ― пишет портал.

Наименьшую оценку ― 2 звезды из 5 ― поставило VGC. «Stalker 2 может стать отличной игрой через несколько лет, но то, что представлено на старте, — это технический беспорядок, который не использует лучшие идеи. Увлекательные побочные истории и блестящий сеттинг делают большую часть тяжелой работы, но на старте Stalker 2 — это не то приключение, в которое мы бы рекомендовали ввязываться», ― отмечает издание.

Первоначально вторую номерную часть «Сталкера» анонсировали еще в 2010-м, на следующий год после выхода «Зова Припяти». Долгое время о проекте ничего не было слышно, и лишь в 2018 году состоялся повторный анонс.